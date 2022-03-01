  • 29 марта 202229.03.2022вторник
  • USD93,7125
    EUR102,6714
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Участок улицы Домостоителей в Тюмени закроют для автомобилей на шесть дней

Общество, 09:28 29 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта на дороге в районе по ул. Домостроителей, 8 в Тюмени будет закрыто с 5 по 11 апреля, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Объезд - по улицам Лесопарковой, Казачьи луга и Западносибирской. Ограничение вводится из-за строительства сетей теплоснабжения. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ограничение движения , ремонт тепломагистрали

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:39 29.03.2022Две тюменские команды выступят на региональном этапе соревнований "Человеческий фактор"
09:28 29.03.2022Участок улицы Домостоителей в Тюмени закроют для автомобилей на шесть дней
09:17 29.03.2022В Тобольском районе ФАПы создали 15-дневный запас лекарств на случай паводка
09:06 29.03.2022С продукцией мастерских для людей с аутизмом тюменцы познакомятся в "Конторе пароходства"