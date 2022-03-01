Участок улицы Домостоителей в Тюмени закроют для автомобилей на шесть дней
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Движение транспорта на дороге в районе по ул. Домостроителей, 8 в Тюмени будет закрыто с 5 по 11 апреля, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
| Фото: tyumen-city.ru
Объезд - по улицам Лесопарковой, Казачьи луга и Западносибирской. Ограничение вводится из-за строительства сетей теплоснабжения. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.