Участок улицы Домостоителей в Тюмени закроют для автомобилей на шесть дней

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта на дороге в районе по ул. Домостроителей, 8 в Тюмени будет закрыто с 5 по 11 апреля, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Объезд - по улицам Лесопарковой, Казачьи луга и Западносибирской. Ограничение вводится из-за строительства сетей теплоснабжения. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.