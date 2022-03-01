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Тюменские дзюдоистки Айшат Алиева и Мария Модина стали бронзовыми призерами первенства России

Спорт, 16:41 28 марта 2022

ЦОП "Дзюдо Тюмень" | Фото: ЦОП "Дзюдо Тюмень"

Спортсменки центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Айшат Алиева и Мария Модина в составе команды "Урал - Западная Сибирь" стали бронзовыми призерами первенства России по дзюдо (КАТА), сообщает пресс-служба центра.

Соревнования состоялись в Суздале 26 и 27 марта.

Дзюдоистки выступали в возрастной категории до 15 лет. Они демонстрировали технику дзюдо, соответствующую ученической степени 2КЮ.

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# ЦОП Тюмень-дзюдо

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