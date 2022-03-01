Тюменские эковолонтеры могут пройти стажировку в национальном парке "Таганай"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтеров из Тюменской области приглашают на обучающую стажировку в экоцентр "Заповедники", который находится на территории национального парка "Таганай" в Челябинской области. Мероприятие пройдет с 12 по 19 июня.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в центре развития добровольчества Тюмени, подать заявки на участие в стажировке добровольцы могут до 24 апреля. После этого состоится отбор - онлайн-тестирование на личностные качества и интервью по компетенциям.

"На стажировке волонтеры ознакомятся с понятием, принципами и успешными практиками экологического туризма. Одной из ключевых станет тема интерпретации и взаимодействия - умения доносить нужную информацию, а не просто рассказывать", - отмечают организаторы.

Участники узнают об успешных практиках экологического туризма, изучат технологии интерпретации в экопросвещении, разработают интерактивные продукты для экологических троп, примут участие в акции по обновлению маркировки на туристических маршрутах.

Организаторы отмечают, что участники должны быть готовы к проживанию в природной среде, длительным переходам по пересеченной местности и волонтерским задачам на свежем воздухе. Также добровольцы должны иметь личное походное снаряжение.

Любовь Голышева