  • 28 марта 202228.03.2022понедельник
  • USD95,6618
    EUR105,2662
  • В Тюмени 1..3 С 8 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские эковолонтеры могут пройти стажировку в национальном парке "Таганай"

Общество, 18:09 28 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтеров из Тюменской области приглашают на обучающую стажировку в экоцентр "Заповедники", который находится на территории национального парка "Таганай" в Челябинской области. Мероприятие пройдет с 12 по 19 июня.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в центре развития добровольчества Тюмени, подать заявки на участие в стажировке добровольцы могут до 24 апреля. После этого состоится отбор - онлайн-тестирование на личностные качества и интервью по компетенциям.

"На стажировке волонтеры ознакомятся с понятием, принципами и успешными практиками экологического туризма. Одной из ключевых станет тема интерпретации и взаимодействия - умения доносить нужную информацию, а не просто рассказывать", - отмечают организаторы.

Участники узнают об успешных практиках экологического туризма, изучат технологии интерпретации в экопросвещении, разработают интерактивные продукты для экологических троп, примут участие в акции по обновлению маркировки на туристических маршрутах.

Организаторы отмечают, что участники должны быть готовы к проживанию в природной среде, длительным переходам по пересеченной местности и волонтерским задачам на свежем воздухе. Также добровольцы должны иметь личное походное снаряжение.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , стажировка , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:20 28.03.2022Газовики проверили оборудование в деревне Молчанова Тюменского района
18:09 28.03.2022Тюменские эковолонтеры могут пройти стажировку в национальном парке "Таганай"
17:58 28.03.202229 марта - события дня
17:47 28.03.2022Движение транспорта на улице Братской в Тюмени закроют на время аварийных работ