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Тюменским предпринимателям для участия в конкурсе грантов нужно подать документы на признание предприятия социальным до 1 мая

Общество, 08:43 30 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальных предпринимателей Тюменской области приглашают подать документы на получение статуса социального предприятия до 1 мая. Организации, которые получат статус, смогут претендовать на грантовую поддержку во втором полугодии, сообщает Центр инноваций социальной сферы инвестиционного агентства Тюменской области.

По словам руководителя центра Александры Князевой, в 2021 году гранты получили 16 предприятий. В течение года они должны реализовать свои проекты, на которые были выделены денежные средства.

Кроме того, статус социального предприятия даст и другие преференции.

Получить дополнительную информацию и скачать пакет документов можно здесь, консультации - по телефону 8(3452)49-99-44, добавочный 242.

Напомним, социальные предприятия могут участвовать в конкурсе грантов в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и получить поддержку до 500 тысяч рублей.

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# гранты , социальные предприниматели

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