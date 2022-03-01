Актер Леонид Окунев может стать Почетным гражданином Тюмени

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Актеру, художественному руководителю и директору тюменского молодежного театра "Ангажемент" Леониду Окуневу может быть присвоено звание "Почетный гражданин города Тюмени". Об этом 29 марта на встрече с журналистами информационного агентства "Тюменская линия" сообщил председатель городской думы Евгений Заболотный.

"В Тюмени много талантливых людей в самых различных сферах. Это врачи, преподаватели, артисты. Недавно мы учредили знак "За заслуги перед городом Тюменью", на сегодня им поощрены уже 19 неравнодушных граждан, сделавших много для города", - напомнил Евгений Заболотный.

Председатель городской думы сообщил также, что в настоящее время ведется работа по подготовке решения о поощрении главной наградой Тюмени - звания Почетного гражданина в 2022 году. Совместно с коллективом театра "Ангажемент" готовятся документы на представление к этому званию актера Леонида Окунева.

"Это, безусловно, очень известный в городе человек, очень много сделавший для формирования культуры в нашем городе, - отметил Евгений Заболотный. - Он руководит театром, прославляет наш город, снимаясь в различных сериалах. Поэтому мы обсуждаем именно его кандидатуру".

Отметим, что в 2021 году заслуженный артист России Леонид Окунев снялся в сериале "Угрюм-река" по одноименному роману Вячеслава Шишкова, исполнив роль купца Иннокентия Груздева.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, что всего с 1867 года и до наших дней званием "Почетный гражданин города Тюмени" отмечены 52 человека, восемь человек – в дореволюционный период.

Николай Ступников