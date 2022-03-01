Систему центрального отопления протестируют в Антипино 30 марта

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Герметичность закрытой системы центрального отопления, которая дает тепло 69 жилым домам в микрорайоне Антипино, испытает УСТЭК 30 марта, сообщает администрация Тюмени.

На начальном этапе в систему добавят реагент "Уранин А", он окрасит сетевую воду (теплоноситель) в яркий зелёный цвет. Краситель органического происхождения и безопасен для человека. После устранения повреждений в систему теплоснабжения добавят другой реагент, который имеет резкий медицинский запах. Он защитит трубопровод от биологической коррозии.

При обнаружении на поверхности земли реагента зеленого цвета или в случае появления в кранах воды, окрашенной в зеленый цвет, а также при появлении у воды медицинского запаха обращайтесь контактный центр УСТЭК по телефону 8 (3452) 38-62-00.