Магистратуру "Глобальная русистика" презентуют в ТюмГУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация магистратуры "Глобальная русистика" пройдет в Тюменском госуниверситете 7 апреля в 12 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На встречу приглашают студентов выпускных курсов бакалавриата тюменских вузов, которые хотят изучать русский язык в контексте глобальных тенденций. Программа будет интересна тем, кто заканчивает обучение по направлениям "Филология", "Педагогическое образование: русский язык, русская литература", "Педагогическое образование: история, иностранный язык" и "Лингвистика", также иностранным студентам, которые хотят внести свой вклад в экспорт русского языка и культуры.

Встреча пройдет в очном формате в 501 аудитории Института социально-гуманитарных наук (ул. Ленина, 23). Пройти регистрацию можно по ссылке.

Добавим, что в 2022–2023 учебном году программа "Глобальная русистика" предлагает магистрантам первых курсов 17 бюджетных мест, платных - три.