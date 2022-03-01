Владимир Якушев рекомендовал взять на контроль программы по поддержке ликвидности МСП

uralfo.gov.ru uralfo.gov.ru

Взаимодействие малого и среднего бизнеса с банковским сектором обсудили участники совещания, которое провел 30 марта полномочный представитель президента Владимир Якушев с уполномоченными по защите прав предпринимателей в регионах, представителями деловых сообществ и банковской сферы.

Полпред отметил, что одна из самых важных задач сейчас – выстроить взаимодействие бизнеса и банков, помочь предпринимателям с получением мер господдержки, связанных с кредитованием, реструктуризацией займов. "Необходимо информировать предпринимателей о госпрограммах помощи бизнесу, разъяснять механизмы. Системная работа бизнес-сообществ и органов власти в этом направлении позволит существенно повысить ликвидность предприятий МСП, агропрома и системообразующих компаний. Её необходимо держать на особом контроле", – сказал он.

Якушев напомнил, что правительство России приняло уже более ста антикризисных мер поддержки отраслей, работа продолжается. Федеральные власти поддержали предложения регионов УрФО, такие как докапитализация региональных фондов промышленности, снижение с одного миллиарда до ста миллионов рублей минимального входного порога по офсетным контрактам, упрощение процедур импорта продукции.

Важными в сложившейся ситуации остаются вопросы снижения административного давления на бизнес, ситуацию с ценами и необходимость налоговых льгот для бизнеса.

"Прежде всего, нужно оценить эффективность уже реализованных мер поддержки, посмотреть, как они влияют на стабилизацию ситуации. Дальше – подумать о дополнительных мерах, в которых нуждается бизнес. Проработать их и передать предложения в уполномоченные органы", - заметил Владимир Якушев, добавив, что у регионов УрФО есть уникальная возможность расширить свои возможности как по межрегиональному сотрудничеству, так и по вопросам импортозамещения.

Во всех регионах УФО разработаны планы первоочередных действий по развитию экономики в условиях санкций. Идёт работа с федеральными отраслевыми министерствами по включению ряда предприятий округа в перечень системообразующих – так они смогут получить соответствующие меры поддержки.