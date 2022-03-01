Двух иностранцев задержали за сбыт героина в Тобольске

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Двух иностранцев за попытку сбыта наркотических веществ в Тобольске задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области на официальном сайте.

В ходе разбирательства полицейские установили, что 19-летний и 21-летний уроженцы стран ближнего зарубежья намеренно приехали в сибирский город для распространения наркотиков. Крупную партию наркотиков молодые люди получили в Тюмени. Они нашли ее в "тайнике", который был в сугробе в одном из микрорайонов города. Обвиняемые взяли часть расфасованных на дозы наркотиков и отправились в Тобольск. Подозреваемые успели сделать четыре "тайника", из которых оперативники изъяли по одному свертку с наркотиками. Оставшуюся часть оптовой "закладки" полицейские изъяли в Тюмени. В Тобольске подозреваемые арендовали квартиру, в которой полицейские изъяли еще 116 расфасованных на дозы пакетиков с наркотиками. Общая масса изъятого героина составила около 200 граммов.

Молодых людей заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Обвиняемых ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Предварительное расследование продолжается.