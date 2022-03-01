Тюменка Ярослава Сизых установила два рекорда на чемпионате мира по зимнему плаванию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мировой рекорд и рекорд России на дистанции 25 метров вольным стилем и 50 метров вольным стилем установила тюменка Ярослава Сизых на чемпионате мира по зимнему плаванию "Карелия-2022", который прошел в Петрозаводске с 21 по 26 марта. 25 метров она проплыла за 14,28 секунды, а 50 метров — за 31,96 секунды.

"На чемпионат мира я целенаправленно ехала за победой и хотела установить рекорд. Безумно обрадовалась, что у меня это получилось. Благодарю своих тренеров, без них я бы не достигла такого результата. Активно тренировалась в бассейне, по расписанию проводились холодовые тренировки", - рассказала она.

Ярослава Сизых занимается зимним плаванием недавно. Во время пандемии она осознала, что нужно более внимательно относиться к своему здоровью и начала заниматься закаливанием, чтобы не болеть.

Ирина Шемякина