  • 31 марта 202231.03.2022четверг
  • USD84,0851
    EUR93,6960
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменка Ярослава Сизых установила два рекорда на чемпионате мира по зимнему плаванию

Спорт, 16:32 31 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мировой рекорд и рекорд России на дистанции 25 метров вольным стилем и 50 метров вольным стилем установила тюменка Ярослава Сизых на чемпионате мира по зимнему плаванию "Карелия-2022", который прошел в Петрозаводске с 21 по 26 марта. 25 метров она проплыла за 14,28 секунды, а 50 метров — за 31,96 секунды.

"На чемпионат мира я целенаправленно ехала за победой и хотела установить рекорд. Безумно обрадовалась, что у меня это получилось. Благодарю своих тренеров, без них я бы не достигла такого результата. Активно тренировалась в бассейне, по расписанию проводились холодовые тренировки", - рассказала она.

Ярослава Сизых занимается зимним плаванием недавно. Во время пандемии она осознала, что нужно более внимательно относиться к своему здоровью и начала заниматься закаливанием, чтобы не болеть.

Ирина Шемякина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# закаливание , плавание , чемпионат мира по зимнему плаванию

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 31.03.2022Тюменка Ярослава Сизых установила два рекорда на чемпионате мира по зимнему плаванию
15:04 31.03.2022Тюменка установила рекорд мира и России по зимнему плаванию в Карелии
14:42 31.03.2022Тюменские моржи привезли 34 медали с международного чемпионате мира
11:41 31.03.2022"Рубин" одержал первую победу над "СКА-Нева" в полуфинале за Кубок Петрова