Ректором Тюменского медуниверситета избран Иван Петров

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Иван Петров избран на должность ректора Тюменского государственного медицинского университета. Выборы состоялись на конференции преподавателей, работников и обучающихся 31 марта, сообщили в пресс-службе вуза.

В процедуре выбора ректора приняли участие 97 делегатов – это члены Ученого совета, сотрудники и обучающиеся. За Ивана Петрова проголосовали 79 человек.

Обязанности ректора университета Иван Петров исполнял с марта 2021 года. За год в вузе произошли масштабные изменения. Так, по итогам конкурсного отбора университет вошел в число участников государственной программы академического и стратегического лидерства "Приоритет 2030", ведется работа в рамках Межрегионального Западно-Сибирского НОЦ. В ТюмГМУ открылись новые научно-исследовательские лаборатории геномики, протеомики и метаболомики. Стоматологический фантомный класс оснастили новейшим оборудованием. Проведен капитальный ремонт студенческого общежития, отремонтированы этажи и аудитории в учебных корпусах, благоустроена прилегающая территория университета, а в корпусах поочередно идет ремонт и трансформация образовательного пространства.

Главной целью программы развития вуза Иван Петров назвал его трансформацию в университет исследовательского типа, интегрированный в мировую повестку в области персонализированной медицины, региональный центр разработки технологий здоровьесбережения и притяжения талантов, реализующий конкурентоспособные на мировом рынке образовательные программы.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова, поздравляя Ивана Петрова с избранием на должность ректора, отметила, что правительство Тюменской области, прежде всего, ориентировано на внедрение новых технологий и доступность самого современного оборудования.

"В последние два года мы находимся в продуктивном диалоге и обсуждении важных задач и целей. Впереди нас ждет большая работа. Сегодня меняется все. Студенты по-другому смотрят на жизнь, понимая, какие им требуются задачи и решения, и, осознавая, что только большая работа приведет к успеху. Меняется сегодня и практикующий врач, и сам пациент. Уверена, что принятое сегодня решение даст вузу новое развитие. Мы ждем продуктивной совместной работы", - сказала Наталья Логинова.