Тюменские росгвардейцы помогли девушке-водителю вызволить автомобиль из снежного плена

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени военнослужащие центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа национальной гвардии России оказали помощь девушке, автомобиль которой застрял на заснеженной дороге, сообщает пресс-служба ведомства.

Транспортное средство автолюбительницы Фирузы глубоко увязло в снегу и не могло сдвинуться с места. Военнослужащие Росгвардии, заметив застрявшую иномарку, не раздумывая пришли на помощь.

"Мы спешили по неотложному делу, поэтому, решив сократить путь, заехали на малознакомую дорогу. Как хорошо, что Росгвардия оказалась рядом и пришла на помощь", - поделилась девушка, поблагодарив военнослужащих.