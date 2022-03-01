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Тюменские росгвардейцы помогли девушке-водителю вызволить автомобиль из снежного плена

Общество, 17:35 31 марта 2022

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени военнослужащие центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа национальной гвардии России оказали помощь девушке, автомобиль которой застрял на заснеженной дороге, сообщает пресс-служба ведомства.

Транспортное средство автолюбительницы Фирузы глубоко увязло в снегу и не могло сдвинуться с места. Военнослужащие Росгвардии, заметив застрявшую иномарку, не раздумывая пришли на помощь.

"Мы спешили по неотложному делу, поэтому, решив сократить путь, заехали на малознакомую дорогу. Как хорошо, что Росгвардия оказалась рядом и пришла на помощь", - поделилась девушка, поблагодарив военнослужащих.

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# кинологи , Росгвардия

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