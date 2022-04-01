Беременным следует не углубляться в политику, а сосредоточиться на малыше, советует врач

Перинатальный центр Тюмень Перинатальный центр Тюмень

Руководитель перинатального центра в Тюмени Ирина Кукарская посоветовала будущим матерям не смотреть новости и не углубляться в политику, а сосредоточиться на малыше.

Она призывает поддержать самую уязвимую категорию населения нашей страны: беременных женщин, рожениц и молодых мам. "Послушайте меня, дорогие женщины! – обратилась она к ним ВКонтакте. - Не смотрите новости, они не для вас. Не спорьте с близкими людьми, лучше обнимете их. Не углубляйтесь в историю, политику и экономику, в нашей стране достаточно специалистов по этим вопросам, в том числе в интернете. Создайте вокруг себя атмосферу любви и сосредоточьтесь на вашем малыше. У вас есть вполне конкретная цель на этот год, идите к ней"!

Тюменцы пережили два очень сложных года и справились с пандемией. Справимся и с новой реальностью, считает Ирина Кукарская.

"Идут мощные геополитические изменения, необратимые и неизбежные. Страх болезни напомнил нам о том, что жизнью нужно наслаждаться, пока есть время и здоровье. А сейчас этот же страх учит нас ценить мир и благополучие. Давайте ценить каждый новый день и мир между людьми обязательно наступит, - призвала она. - Мы все этого очень ждем".