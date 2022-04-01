Семьи погибших воинов-тюменцев получат поддержку из областного бюджета

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семьи тюменских военных, погибших при проведении спецоперации на Украине, получат поддержку из областного бюджета.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Выплату в 3 млн рублей назначат семьям погибшего военнослужащего или сотрудника Росгвардии, имеющего специальное звание полиции. 1 млн рублей выплатят участникам спецоперации, которые получили ранение, контузию, травму или увечье.

Для тюменцев, которые в результате ранений стали инвалидами, установят дополнительное пособие из регионального бюджета в 5 тыс. рублей в месяц. Это помимо остальной помощи от государства.

В случае гибели участника спецоперации ежемесячное пособие в 5 тыс. рублей также будет назначено каждому из родителей, вдовам и несовершеннолетним детям погибших.