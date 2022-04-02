Женская сборная Югры – лучшая в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Женская сборная ХМАО-Югры показала лучший результат в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени 2 апреля. Об этом сообщает сообщает информационный центр регионального правительства.

На втором месте - представители Свердловской области, бронзу завоевали спортсмены Сибирского и Дальневосточного федерального округа.

Чемпионат России по биатлону проходит в эти дни в тюменской "Жемчужине Сибири", он собрал около 150 спортсменов из 25 регионов страны и Белоруссии. От Тюменской области в соревнованиях принимают участие 17 спортсменов.

Стать зрителем можно через интерактивную онлайн-платформу. Достаточно навести камеру телефона на QR-код, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Платформа будет включаться за 15 минут до старта гонки. Помимо трансляции состязаний, на сайте будет представление ведущих спортсменов-участников, викторины, интерактивные голосования.

Масс-старт на 15 км среди мужчин состоится 2 апреля в 14 часов 30 минут.