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Ушел из жизни участник парада 7 ноября 1941 года в Москве Михаил Воробьев

Общество, 16:26 02 апреля 2022

Ялуторовск: официальные новости во ВКонтакте | Фото: Ялуторовск: официальные новости во ВКонтакте

Участник парада 7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Воробьев скончался на 101-м году жизни 1 апреля. Об этом сообщает администрация Ялуторовска.

Михаил Алексеевич был призван на службу в марте 1941 года в Киевский особый военный округ. Участвовал в параде 7 ноября в Москве, с которого сразу отправился на передовую. Сражался под Белгородом, Харьковом и Прохоровкой, а также участвовал в освобождении литовских городов.

После окончания войны работал на ялуторовском лесозаводе, награжден орденом Отечественной войны II степени, а также орденами Красной звезды, отмечен многими другими наградами.

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# ветераны , Ялуторовск

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