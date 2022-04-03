Андрей Степанов посоветовал родителям тюменских подростков вспомнить о своем детстве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вспомнить о своем детстве посоветовал тюменским родителям уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов, говоря об особенностях взаимоотношений с подростками.

"Самое главное в отношениях с ребенком – быть с ним на одной волне и вместе проводить время, разделяя ценности и заслуживая доверие. В этом случае дети не прячутся от родителя в сомнительных группах и с меньшей вероятностью попадут в плохую компанию", - подчеркнул уполномоченный.

По его словам, родителям важно знать, с кем общается ребенок.

"Каждый взрослый должен сохранить телефоны друзей своего ребенка и телефоны их родителей. Стоит узнать ребят, с которыми ваши дети проводят время. Для этого можно пригласить их в гости. Абсолютно работающая педагогическая технология", – рассказал "Вслух.ру" Андрей Степанов.

Как отметил уполномоченный, для маленького ребенка важно простое понятие "любит - не любит" со стороны родителя, для подростков же важнее понимание.

"У подростков психология складывается следующим образом: с одной стороны, им хочется быть яркой индивидуальностью, с другой – они нуждаются в защите и стараются примкнуть к группе. А для этого надо вести себя так же, одеваться так же, что не совсем нравится, конечно, родителям и педагогам. Важно относится с терпением и пониманием", – пояснил Степанов.