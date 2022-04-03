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Александр Моор выразил благодарность всем участникам чемпионата России по биатлону

Губернатор, 18:20 03 апреля 2022

Евгений Бабенко, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгений Бабенко, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил всех участников чемпионата России по биатлону, который завершился в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

"Спасибо биатлонистам за эмоции, которые они нам подарили! Спасибо организаторам! Благодарю болельщиков, многие из которых приехали из других регионов нашей страны. Чемпионат России по биатлону завершен", - написал в своем Telegram-канале Александр Моор.

Напомним, в последний день соревнований 3 апреля тюменская спортсменка Виктория Сливко завоевала серебро масстарта на чемпионате России. А команда Югры выиграла мужскую эстафету.

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# Александр Моор , чемпионат России по биатлону

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