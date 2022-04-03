Команда Югры выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону в Тюмени

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Команда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры победила в мужской эстафетной гонке 4х7,5 км на чемпионате России по биатлону, который завершился в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

На втором месте - сборная Республики Беларусь, на третьем - команда Центрального федерального округа.

Награды победителям вручили губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Евгений Бабенко