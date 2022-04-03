Тюменская спортсменка Виктория Сливко завоевала серебро масстарта на чемпионате России
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Виктория Сливко завоевала серебряную медаль на чемпионате России по биатлону, проходящем в тюменском центре "Жемчужина Сибири".
На женском масстарте спортсменка уступила югорчанке Кристине Резцовой, у нее золото. Бронзу заработала Светлана Миронова, представляющая Свердловскую область, передает Союз биатлонистов России.
| Фото: СБР
Напомним, сегодня заключительный день национальных соревнований. В 13 часов стартует эстафета 4 х 7,5 км у мужчин.
Посмотрет ее можно через интерактивную онлайн-платформу. Достаточно навести камеру телефона на QR-код.