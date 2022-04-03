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Тюменская спортсменка Виктория Сливко завоевала серебро масстарта на чемпионате России

Спорт, 12:39 03 апреля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Виктория Сливко завоевала серебряную медаль на чемпионате России по биатлону, проходящем в тюменском центре "Жемчужина Сибири".

На женском масстарте спортсменка уступила югорчанке Кристине Резцовой, у нее золото. Бронзу заработала Светлана Миронова, представляющая Свердловскую область, передает Союз биатлонистов России.

СБР | Фото: СБР

Напомним, сегодня заключительный день национальных соревнований. В 13 часов стартует эстафета 4 х 7,5 км у мужчин.

Посмотрет ее можно через интерактивную онлайн-платформу. Достаточно навести камеру телефона на QR-код.

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# Виктория Сливко , Жемчужина Сибири , чемпионат России по биатлону

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