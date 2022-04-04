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За зиму с набережной Туры вывезли в Тюмени 15 тысяч кубометров снега

Общество, 17:33 04 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 15 тыс. кубометров снега вывезли с набережной Туры зимой. Как сообщает администрация Тюмени, уборка снега проводится на правом и левом берегах ежедневно утром и вечером.

Специалисты также следят за порядком на облагороженной прибрежной зоне, собирают мусор, используют противогололедные материалы на лестницах и на парковках, очищают решетки ливневой канализации ото льда. Обслуживают территорию около 70 работников "Тюменьгормост".

Весной на набережной проведут мойку и покраску перильных ограждений, лавочек и урн.

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# набережная Туры

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