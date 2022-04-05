Эксперт оценил внимание Александра Моора к олимпийцам и к их тренерам

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Эксперт высоко оценил внимание губернатора Тюменской области Александра Моора к олимпийцам и к тренерскому составу, которые подготовили чемпионов и призеров Олимпийских игр.

Член общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России", отметил, что с первых дней Олимпиады в Пекине вся страна переживала и болела за наших спортсменов.

"Мы знаем под каким давлением им приходилось отстаивать спортивную честь нашей страны на мировом Олимпе, - отметил он. – И, конечно и безусловно, приятно то, что их дома встречают настоящими героями, героями, которые с честью отстояли спортивную честь и получили высший пьедестал признания".

Тюменские лыжники и биатлонисты показали замечательный результат, завоевав шесть олимпийских медалей, в том числе две золотые. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече со спортсменами-олимпийцами и их наставниками, которая состоялась в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Губернатор вручил денежные сертификаты победителю и серебряному призеру Олимпиады лыжнику Денису Спицову и его тренеру Андрею Иванову, олимпийской чемпионке лыжнице Татьяне Сориной и ее тренеру Валентину Литвинцеву, серебряному призеру Олимпиады лыжнику Ивану Якимушкину и его тренеру Андрею Якимушкину, двукратному бронзовому призеру Олимпиады биатлонисту Александру Логинову и его тренеру Максиму Кугаевскому.

За первое место спортсмены получили по 10 млн рублей, за второе место – по 8 млн, за третье – по 5 млн рублей. Вознаграждение тренеров за первое место спортсмена – 3 млн рублей, за второе место – 2,5 млн рублей и за третье – 2 млн рублей.

Кроме того, глава региона объявил о решении наградить президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе знаком отличия "За заслуги перед Тюменской областью".

Олимпийские успехи тюменцев, по словам губернатора, стали закономерным результатом их многолетнего труда, а также эффективной работы тренеров и всей региональной спортивной школы.

"Мы доказали, что можем готовить олимпийцев самого высокого уровня", – подчеркнул Александр Моор.