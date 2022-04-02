Эксперт: Правительство показало, что у нас есть резервы, инструменты и грамотная команда

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В условиях санкций многие россияне почувствовали себя небезопасно из-за непонимания вектора развития событий. Это отметил член общественной палаты Тульской области Вадим Баранов.

В сложившейся ситуации правительство страны, по его словам, отреагировало, молниеносно, дав опору гражданам, показав, что у нас есть резервы, инструменты и грамотная команда.

"Каждый кризис для нашей страны - лишь очередная платформа для роста", - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России".

За последние 10 лет Тульская область, по его словам, значительно преобразилась, и в плане туристической привлекательности, и с точки зрения модернизации промышленности, создания экономических и технологических кластеров.

"Конечно, необходимо будет знакомиться с каждой программой более детально, выносить на общественные и экспертные обсуждения, приходить к наиболее рациональному для всех решению, - пояснил член общественной палаты Тульской области. - А регион в свою очередь планирует оставаться в числе лидеров инноваций".

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил более двухсот инфраструктурных проектов, благодаря которым в стране появится 360 тыс. новых рабочих мест.

Более двухсот инфраструктурных проектов одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию. Благодаря их осуществлению в стране появится 360 тыс. новых рабочих мест. Это системное решение по перезапуску экономики в условиях санкций.

Суть этих проектов заключается в модернизации инженерной, транспортной, социальной, туристической инфраструктуры. Кроме того, создаются индустриальные парки, особые экономические зоны, промышленные технопарки.

Правительство собирается поддержать все государственные программы и нацпроекты, а также увеличение инфраструктурного финансирования проектов. За 5 лет регионам на эти цели будет выделен 1 трлн рублей.