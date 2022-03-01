Эксперт: Развитие туризма станет новой точкой сотрудничества Тюменской области и Ямала

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Ямало-Ненецкий автономный округ готов предоставить туристам массу впечатлений северного колорита. На стыке направлений развития туризма и поставки свежих продуктов выиграют оба региона. Такими впечатлениями после участия тюменских сельхозпроизводителей в ярмарке на Днях оленевода в Салехарде поделился ямальский эксперт Александр Ширыкалов.

Участие тюменских сельхозпроизводителей в ярмарке на Днях оленевода в Салехарде 26-27 марта, по его словам, – пример многолетнего сотрудничества Ямала и Тюмени на продовольственном рынке.

"Наши южные соседи, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России", - всегда славились качеством мясной продукции, "молочкой" и овощами. А у ямальцев они всегда пользовались высоким спросом".

Начиная с 2014 года, тюменские товаропроизводители выезжали на ярмарки на Ямал и в Югру более ста раз и реализовали в общей сложности более 1,5 тыс. тонн продукции на общую сумму 178 млн рублей. За время пандемии, когда ярмарки не проводились, производители Тюменской области в рамках индивидуальных поставок завезли на Ямал более двух тысяч тонн своей продукции.

В марте и апреле 2022 года тюменские ярмарки пройдут во всех городах Ямало-Ненецкого автономного округа.

Важной точкой развития сотрудничества с Ямалом по мнению заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, может стать и совместная реализация туристических проектов.

"Ямальский День оленевода – это готовый туристический продукт, - подчеркнул он. - Следует объединять усилия для его продвижения. Думаю, в этом может помочь наш опыт чартерных туристических программ. Нужна комплексная чартерная программа".

Дни оленевода - традиционный весенний ямальский праздник. Он охватывает практически все крупные населенные пункты. "Автономный округ готов предоставить туристам массу впечатлений северного колорита, - сообщил эксперт Александр Ширыкалов. - На стыке направлений развития туризма и поставки свежих продуктов выиграют оба региона".