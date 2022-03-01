В условиях экономических санкций необходимо расширять свое производство, считает эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В условиях экономических санкций необходимо предусмотреть определенные условия по расширению своего производства или созданию новых рабочих мест. Об этом на онлайн-площадке "Экспертный клуб России" заявил член общественной палаты Чувашской республики Алексей Автономов.

"Надо упростить механизм получения граничных условий при реализации инвестиционных проектов, не препятствовать размещению нового производства, при этом не забывать о системе страхования бизнеса и экономики страны на случаи форс-мажора", - подчеркнул он.

Дополнительные меры, предусмотренные решениями Госдумы, предусматривают освобождение предпринимателей от повышенных пени при просрочке уплаты налогов, освобождение гостиничного бизнеса от НДС, отмену подоходного налога на вклады более 1 млн руб., пересмотр начисления транспортного налога. Кроме того, организациям снизят налог на имущество, а налог на прибыль для IT-отрасли обнуляется.

Также будут созданы российские офшорные зоны в Приморском крае и Калининградской области, произойдет систематизация процесса маркировки товаров, упрощена цепочка импортных поставок и упрощение импорта алкогольной продукции.