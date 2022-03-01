Общественники в России изучают уровень цен на продукты питания и на лекарственные препараты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Члены Общественной палаты Чувашской республики активно подключились к изучению уровня цен на продукты питания и на лекарственные препараты. Так они, по словам члена Общественной палаты Чувашской республики, председатель общественного совета Минприроды Чувашской республики Алексея Автономова, отреагировали на указ президент России Владимира Путина о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России.

Глава государства поручил главам регионов оперативно мониторить розничные цены на товары первой необходимости и лекарства и их наличие.

"В ходе исследования мы убедились в том, что рост цен связан с ажиотажным спросом на отдельные продукты. Этим воспользовались торговые точки, соответственно подняли цены, - сообщил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Результаты опросов и исследований будут переданы в штаб изучения общественного мнения".

По словам президента, главы регионов будут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах.

Министерство финансов РФ дополнительно предоставит кредитную линию каждому региону России в 10% от объема его доходов.

Глава государства также сообщил, что в ближайшее время будет увеличен минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты. Кроме того, он поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу.