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Антироссийские санкции коллективного запада во главе с США во благо России, считает Александр Голышев 

Политика, 11:30 10 марта 2022

admtyumen.ru

Все антироссийские санкции коллективного запада во главе с США во благо России. В этом уверен доктор культурологии, профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы Александр Голышев.

Об этом, по его словам, свидетельствуют итоги всей санкционной компании, начавшейся в 2014 году. "Россия не только решила многие проблемы импортозамещения, но и вышла на новые уровни собственных технических и технологических разработок, цифрового развития, рационального использования своих полезных ископаемых, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Решительные действия президента и правительства РФ по проведению контрсанкций, по мнению эксперта неизменно приведут к переформатированию международных экономических отношений, пересмотру некоторых итогов приватизации, поддержке отечественного производства по восполнению ухода западных компаний с отечественного рынка.

"В итоге открываются новые возможности развития нашей страны", - подчеркнул Александр Голышев.

Российский рынок из-за усиления санкционного давления покинуло около 230 западных компаний. Ряд компаний из стран, не поддержавших санкции против РФ, готовы прийти в Россию и занять на нашем рынке места западного бизнеса.

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# Донбасс , санкции

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