Эксперты комментируют указ президента о мерах социально-экономической стабильности

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Далее в сюжете Юрий Костев: указ Владимира Путина о мерах по защите населения России - оперативная реакция на санкции

Архиважнейшая задача каждого региона – провести детальный анализ текущего состояния всех балансов товаров народного и промышленного потребления относительно предложения/спроса в контексте всех товарно-производственных цепочек. В этом уверен председатель псковского Центра социального проектирования и добровольчества "Команда 2018" Михаил Васильев.

Только так, по его мнению, можно понять выпадающие звенья и точечно решать выявленные проблемы путем различных форм стимулирования, создания новых предприятий, технологий, рабочих мест и т.д.

"Также, необходимо создать антикризисный предпринимательский совет, состоящий из представителей бизнес сообществ и руководителей ключевых предприятий региона, который будет формировать проблематику, осуществлять обратную связь от бизнеса для выработки оперативных мер поддержки, а так же предлагать заполнять им выпадающие элементы экономического баланса региона, путем инвестиций в новые направления", - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" при обсуждении указа президент России Владимира Путина о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России. Глава государства постановил главам регионов принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности.

В текущих обстоятельствах, по мнению эксперта, просто вливать деньги в социальную сферу - это как из лейки тушить лесной пожар. Помощь должна быть дозированной и точечной.

"Нужно давать не рыбу, а удочки, стимулируя перераспределение рабочей силы и меняя профессиональную ориентацию на рынке труда. И делать это необходимо максимально оперативно и по принципам антикризисного управления, - подчеркнул он. – Стимулировать локализацию производств товаров первой необходимости для обеспечения максимальной продовольственной автономности и формирования новых рабочих мест в регионе".

Президент в своем указе поручил главам регионов принять меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе предусмотренные при защите от ЧС. По словам президента, главы регионов будут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах.