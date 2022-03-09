Эксперт: действия зарубежных компаний, свернувших деятельность в России, по меньшей мере недальновидны

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Недальновидными считает действия зарубежных компаний, свернувших свою деятельность в России, кандидат исторических наук из Ярославской области, член медиакомитета торгово-промышленной палаты РФ Александр Лебедев.

"Наша страна - огромный потребительский рынок, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - И уход западных компаний с российского рынка открывает возможности, прежде всего, для отечественного бизнеса - быстро занять освобождающиеся ниши, обеспечить людей необходимыми товарами и услугами".

Для этого, по его словам, важна, прежде всего, поддержка так называемого реального сектора экономики - отечественных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.