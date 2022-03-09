  • 9 марта 20229.03.2022среда
  • В Тюмени -14..-16 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Эксперт: действия зарубежных компаний, свернувших деятельность в России, по меньшей мере недальновидны

Общество, 16:29 09 марта 2022

ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Российская экономика, по мнению эксперта, не заметит ухода с рынка брендов класса люкс

Недальновидными считает действия зарубежных компаний, свернувших свою деятельность в России, кандидат исторических наук из Ярославской области, член медиакомитета торгово-промышленной палаты РФ Александр Лебедев.

"Наша страна - огромный потребительский рынок, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - И уход западных компаний с российского рынка открывает возможности, прежде всего, для отечественного бизнеса - быстро занять освобождающиеся ниши, обеспечить людей необходимыми товарами и услугами".

Для этого, по его словам, важна, прежде всего, поддержка так называемого реального сектора экономики - отечественных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Донбасс

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:24 09.03.2022Отделение Почты России открылось после ремонта в селе Перевалово
17:02 09.03.2022В Ишиме продолжается активная подготовка к весеннему паводку
16:51 09.03.2022Российская экономика, по мнению эксперта, не заметит ухода с рынка брендов класса люкс
16:40 09.03.2022Команда ТюмГУ координирует будущих инженеров в финале всероссийской олимпиады