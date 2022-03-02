Тамара Трунилова рассказала о творческом коллективе студии "Максимум"

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Студия "Максимум", которая недавно отпраздновала новоселье в новом здании, отметила уже свое пятнадцатилетие и хорошо известна в нашем городе. Это, по словам заместителя председателя комиссии по гармонизации межнациональных межрелигиозных отношений Общественной палаты Тюменской области Тамары Труниловой, совершенно потрясающий коллектив молодых талантливых сотрудников, сплоченных идеей зажигать звезды на тюменском небосклоне.

"К таким педагогам родители со спокойным сердцем могут приводить своих детей учиться не только вокалу и хореографии, но и радости творческого восприятия жизни, а это дорогого стоит, - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". - Очень хорошо, что у центра появилось свое помещение как точка притяжения и роста молодых исполнителей. И, конечно же, слова благодарности тем, кто поддержал создание этого некоммерческого центра культуры".

Некоммерческий центр культуры "Максимум" начал работу в капитально отремонтированном помещении на ул. Шиллера в январе 2022 года. С инициативой о его создании в 2018 году выступила одноименная некоммерческая организация культуры.

Проект поддержали администрация города, а также благотворители – компания "Мостострой-11" и Сбербанк. Кроме того, помощь оказал областной комитет по делам национальностей. Сегодня в центре занимаются почти 300 талантливых юных тюменцев.

Тюмень, по словам одного из спонсоров, генерального директора компании "Мостострой-11 Николая Руссу, творческий город. "Подобные центры – именно то, что нужно сегодня нашей талантливой молодежи, - заявил он. - Поэтому есть надежда на продолжение сотрудничества в этой сфере, тем более что губернатор поддерживает такие инициативы".