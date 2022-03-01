Тюменский "Максимум", по оценке эксперта, пример государственно-частного партнерства

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Тюменский центр культуры "Максимум" - пример успешного взаимодействия активных граждан, некоммерческих организаций, органов региональной, муниципальной власти, бизнес- сообщества. Такую точку зрения высказала председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания, действительный член Российской муниципальной академии Нина Чиплакова.

"Отличный пример такого взаимодействия в социальной сфере представлен некоммерческим центром "Максимум", который деятельно поддержали и администрация города , и благотворители, - пояснила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". - Результат впечатляет - отличные условия для творческого развития молодежи города. Более трехсот ребятишек начинают заниматься в прекрасных условиях. Действительно, больше бы таких центров, и такого взаимопонимания".

Некоммерческий центр культуры "Максимум" начал работу в капитально отремонтированном помещении на ул. Шиллера в январе 2022 года. С инициативой о его создании в 2018 году выступила одноименная некоммерческая организация культуры. Проект поддержали администрация города, компания "Мостострой-11" и Сбербанк. Кроме того, помощь оказал областной комитет по делам национальностей.

Сегодня в центре реализуют свой творческий потенциал около 300 талантливых юных тюменцев.

Государственно-частное партнерство, по словам генерального директора компании "Мостострой-11" Николая Руссу, эффективный механизм для решения задач развития социальной сферы.

"Тюмень – творческий город, - отметил он. - Подобные центры – именно то, что нужно сегодня нашей талантливой молодежи. Поэтому есть надежда на продолжение сотрудничества в этой сфере, тем более что губернатор поддерживает такие инициативы".

По мнению директора центра "Максимум" Ирины Бархатовой, подобных творческих центров для детей и молодежи должно становиться больше. "Особенно они будут востребованы в новых густонаселенных микрорайонах областной столицы", - считает она.