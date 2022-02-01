Эксперт: сибиряки всегда были рядом с жителями Донбасса и Луганска

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Сибиряки всегда были рядом с жителями Донбасса и Луганска, переживая и помогая людям, оказавшимся в беде. С таким утверждением на онлайн-площадке "Экспертный клуб России" выступил кандидат экономических наук из Томской области, депутат Совета Зональненского сельского поселения Александр Трунтягин.

"Наш президент Владимир Путин убедительно аргументировал свою позицию в обращении к жителям России и соотечественникам, проживающим за рубежом", - подчеркнул он.

Решение о признании Донецкой и Луганской народных республик, принятое 21 февраля, стало, по мнению эксперта, следствием политики властей Украины по отношению к нашим соотечественникам, которые проживают на территориях двух теперь уже суверенных республик.

"Нежелание Киевом соблюдать Минские соглашения привело ДНР и ЛНР на порог гуманитарной катастрофы. А ведь уже сейчас в Народных республиках проживают более 800 тысяч российских граждан, - отметил Александр Трунтягин. - Теперь жители народных республик, от которых давно отказалась Украина, смогут мирно жить на своей земле, не боясь за завтрашний день".

В понедельник, 21 февраля, в Кремле президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, подписаны договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи. Этому предшествовали большое, программное телеообращение главы государства к россиянам, в котором он подробно объяснил свое решение, и обсуждение ситуации с членами Совета безопасности. Сегодня Госдума и Совет Федерации готовы оперативно ратифицировать договоры с ЛНР и ДНР.

"Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер, - заявил президент. – ….Мы видим, что правящая киевская верхушка не заинтересована в мирном урегулировании. Наоборот, намерена организовать блицкриг. Россия долго это терпела. Но меняются президенты, а режим остается. Он целиком и полностью является порождением национализма. В этой связи считаю своевременным принять давно назревшее решение — принять суверенитет Донецкой и Луганской народных республик".

По данным опроса ВЦИОМ от 21 февраля, 78% россиян поддерживают решение о приемежителей из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории республик. Примерно столько же, или 75% опрошенных также поддерживают решение президента России о единовременной выплате людям, прибывшим из ДНР и ЛНР в размере 10 тыс. рублей.

Официально более 30 субъектов Российской Федерации уже объявили о готовности принять жителей Донбасса. Очевидно, что эта цифра будет возрастать, к этим регионам в самое ближайшее время.