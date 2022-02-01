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Андрей Мединцев прокомментировал масштабный бизнес-проект реновации ДСК-500

Экономика, 10:45 18 февраля 2022

dsk500.com | Фото: dsk500.com

Новый подход к созданию на базе ДСК-500 мощного технопарка в Тюмени, объединение на одной площадке инжиниринговых, научных и производственных подразделений различных компаний, объединение государственных и частных инвестиций - это серьезный вызов, который не побоялась взять на себя управленческая команда региона. Такую точку зрения высказал тюменский эксперт Андрей Мединцев на онлайн-площадке "Экспертный клуб России".

Для такого масштабного объекта, по мнению, нужен был не менее масштабный бизнес-проект реновации.

"История объекта уходит в прошлое - один из самых крупных домостроительных комбинатов СССР (запущен в 1987 году) не смог вписаться в рынок, несколько десятилетий гигантская инфраструктура приходила в упадок",- пояснил он.

Международный архитектурный конкурс по созданию концепции технопарка площадью 150 тыс. кв. м стартовал 17 февраля.

В первую очередь проекта будет вложено более 5 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов. Работы по реновации ДСК500 пройдут с 2024 по 2025 годы.

"В технопарке будут созданы современные площадки для производства, инжиниринга и науки. В стратегической перспективе для региона - это не только новые рабочие места, но и лидерство в борьбе за таланты и инвестиции", - считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

В составе международного жюри - архитекторы из России, Нидерландов, Сербии, а также руководители нефтегазовых компаний и вузов, представители научного сообщества.

Итоги конкурса станут известны до 20 июня 2022 года. Призеры получат денежные вознаграждения от 600 тысяч до 1 млн 200 тысяч рублей.

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# Александр Моор , ДСК-500 , технопарк

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