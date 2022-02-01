Олимпийская хартия, по мнению эксперта, на практике работает плохо

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Юные спортсменки из Томска записали видео в поддержку участницы Олимпийских игр в Пекине 15-летней фигуристки, чемпионки России и Европы Камилы Валиевой.

"Ты – пример для фигуристов! Держись!", – так девушки обратились через соцсети к Камиле Валиевой. Об этом на онлайн-площадке "Экспертный клуб России" сообщил кандидат экономических наук, депутат совета Зональненского сельского поселения Александр Трунтягин.

"Хотя Олимпийская хартия декларирует отделение спортивной борьбы от политики, на практике этот принцип работает плохо", - отметил он.

Олимпиада в Пекине стала очередным поводом для антироссийских провокаций со стороны международных спортивных чиновников. Мало им того, что наши спортсмены лишены флага и гимна. Так по требованию Канады наша женская сборная по хоккею была вынуждена выступать в медицинских масках. Апофеозом русофобского абсурда стало преследование Международным олимпийским комитетом (МОК) юной российской фигуристки Камилы Валиевой. Несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд подтвердил, что Камила Валиева сможет продолжить выступления на играх, в МОК заявили, что в случае ее попадания в призеры в личных соревнованиях (а это гарантированно), церемонии награждения проводиться не будет. Даже в кастрированном виде - без флага и гимна, как это происходит со всеми чемпионами из России. Медали по итогам командного турнира фигуристов так и не были вручены победителям-россиянам.

Эксперт напомнил, что сто лет назад после образования в 1922 году Советского Союза наше государство надолго оказалось вычеркнуто из мирового олимпийского движения. Несмотря на достижения атлетов СССР, все попытки участвовать в олимпиадах заканчивались неудачей.

Участниками Олимпийских играх советские спортсмены впервые стали в 1952 году на Играх в Финляндии. И по итогам соревнований оказались на втором общекомандном месте, уступив лишь команде из США.