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Году науки и технологий, по мнению эксперта, не хватило популяризации научных исследований

Общество, 10:05 12 февраля 2022

www.utmn.ru

Году науки и технологий, которым в России был объявлен 2021 год, не хватило популяризации научных исследований. Такое мнение высказал председатель Псковского центра социального проектирования и добровольчества "Команда 2018" Михаил Васильев, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России".

"По центральным каналам - одна-две передачи, что воспринимается как развлекательный контент, - пояснил он, - а хотелось бы циклы передач про новые технологии, про исследования в микромирах и космических пространствах, чтобы загорался интерес у молодого поколения, чтобы появлялись новые Циолковский и Королевы".

Благодаря научным изысканиям, по словам Михаила Васильева, появляются более эффективные и полезные технологии, влияющие на все сферы жизнедеятельности человека и функционирование целых отраслей и безопасности государств.

В 2021 году, объявленном в России Годом науки и технологий, на Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GV, вывели на околоземную орбиту многофункциональный лабораторный модуль "Наука", многое сделали в квантовых технологиях, создали уникальный материал на основе волокон полимера для хирургии, спустили на воду научно-исследовательское судно "Пионер-М" с технологией безэкипажного судовождения.

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# Год науки и технологий

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