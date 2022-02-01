Михаил Бреслер: 2021 год был очень важным годом для российской науки

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2021 год - был очень важным годом для российской науки в целом и решающим для ученых Уфимского государственного нефтяного технического университета. Об этом заявил доцент кафедры международных отношений, истории и востоковедения Института экосистем бизнеса и креативных индустрий УГНТУ, кандидат философских наук Михаил Бреслер на онлайн-площадке "Экспертного клубы России".

"В 2021 году наш университет в жесткой конкурентной борьбе получил право на участие в программе "Приоритет 2030" и начал реализовывать научно - исследовательские проекты, которые обещают прорывы в области науки и технологии, - рассказал он. - Среди многих прошедших отбор проектов, есть и такой в реализации которого принимает участие преподаватели и студенты нашей кафедры Международных отношений, истории и востоковедения УГНТУ в рамках работы в лаборатории междисциплинарных исследований "Digital futuris"". Предмет исследований, по словам ученого, - молодое поколение Z с которым связываются надежды на развитие и процветание России.

"Мы верим, и наши исследования это подтверждают, что молодежь у нас подрастает умная, образованная, активная . А значит будущее будет прекрасным. Всё только начинается! – уверен уфимский ученый.

Итоги года науки и технологий были подведены на заседании Совета по науке и образованию. За год состоялось более 6 тыс. мероприятий во всех регионах с участием более 12 млн человек. По данным ВЦИОМ, более 60% школьников стало испытывать гордость за российскую науку.

Президент Владимир Путин в ходе заседания поздравил всех причастных с Днем российской науки. "Это все замечательные, преданные своему делу люди, которые расширяют горизонты познания, создают технологическую основу для движения всей нашей страны вперед", - сказал Путин.

Особо глава государства отметил лауреатов премии президента для молодых ученых, в частности, биолога из Владивостока Александру Дубровину, которая создала новый механизм улучшения свойств сельхозкультур, роста их урожайности; исследователя из Севастополя Арсения Кубрякова, создавшего инструменты, позволяющие точнее прогнозировать сложные процессы в Мировом океане; исследователя из Санкт-Петербурга Леонида Скрипникова, сформировавшего весомую теоретическую основу для разработки новых материалов и квантового компьютера.

Путин поблагодарил лауреатов и их научные коллективы за впечатляющие достижения и выразил уверенность, что они примут активное участие в реализации масштабных программ, которым было посвящено заседание совета по науке и образованию.