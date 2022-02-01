Брянский эксперт назвал три особенности тюменского проекта ГЧП в здравоохранении

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский проект государственно-частного партнёрства в здравоохранении отличается, по мнению брянского журналиста-аналитика Юрия Лобунова, тремя важными особенностями.

"Во-первых, скорость реализации "с нуля", продиктованная реалиями пандемии, заслуживает высшей оценки. И бизнес, и власть проявили достойную оперативность,- отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". - Во-вторых, это проект "предварительного перепрофилирования". Будущая клиника заранее перепрофилирована под текущие нужды. И, наконец, важно обратить внимание на то, что первая тюменская клиника, созданная в рамках ГЧП, работает, в том числе, по обязательному медицинскому страхованию. Для пациента это, ни что иное, как бесплатная медицина в частном учреждении здравоохранения".

Многофункциональный медицинский центр "Тюмень-2" группы компаний "Мать и дитя" построен строителями Министерства обороны России за три месяца. Его площадь - 4 тыс. 750 кв. метров. Стационар рассчитан на 80 коек, 12 из них – реанимационные. Все палаты оборудованы системой подачи кислорода. Инвестиции ГК "Мать и дитя" в создание госпиталя – около 1 млрд рублей собственных средств компании. В новом медучреждении будет создано 130 рабочих мест.

Госпиталь начнет работу в качестве стационара для лечения пациентов с COVID-19. После улучшения эпидобстановки медучреждение будет работать в обычном режиме, оказывая помощь по хирургии, онкологии, урологии, акушерстве.

Депутат Государственной Думы РФ академик РАН Александр Румянцев считает, что новая клиника может стать базой для подготовки высококвалифицированных кадров и внедрения передовых медицинских технологий. "Тюмень сегодня показывает всей стране пример того, как должна развиваться медицина", – уверен директор российского НИИ пульмонологии академик РАН Александр Чучалин.

Появление в Тюмени еще одного современного госпиталя, по словам губернатора Александра Моора, сегодня очень актуально с точки зрения качественного лечения пациентов с COVID-19.

"Когда пандемия отступит, это многофункциональное медучреждение будет востребовано, особенно с учетом роста населения областной столицы и региона", – подчеркнул он.