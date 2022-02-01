Ирина Ульянова: поддерживаю решение о каждом рубле, выделенном из бюджета на поддержку матерям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Меры соцподдержки семей с детьми необходимо сохранять и наращивать. Такую точку зрения высказала член общественной палаты Тюменской области Ирина Ульянова.

"Поддерживаю решение о каждом рубле, выделенном из бюджета на поддержку матерям, - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". - Данные исследований показывают, что поддержка материнства в виде пособий и выплат так или иначе формируют ощущение защищенности и положительно влияют при репродуктивном выборе женщины".

В Тюменской области с 1 февраля 2022 года размер пособия на ребенка, которое предоставляется один раз в квартал нуждающимся семьям, будет проиндексирован на 8,4%. В том числе индексация коснется доплаты к пособию для обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами. Размер пособия и доплаты к нему будут увеличиваться на коэффициент, определяемый правительством России.

Решение о ежегодной индексации регионального пособия на ребенка с 1 февраля принял губернатор Тюменской области Александр Моор. С просьбой об этом к главе региона обратились тюменцы во время прямой линии 21 декабря 2021 года.

Поскольку пособие за февраль уже перечислено, перерасчет по итогам индексации поступит с очередной выплатой. При этом родителям не нужно никуда обращаться и писать какие-то заявления: индексация проводится автоматически.

"Детское пособие – лишь одна из целого комплекса реализуемых в регионе мер поддержки семей с детьми", – подчеркнул Александр Моор.

В Тюменской области почти 48 тыс. детей получают пособия. В региональном бюджете на 2022 год на эти цели предусмотрено 310 млн рублей.