Оформление документов по соцподдержке семей с детьми не должно быть обременительным, считает эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При принятии решений о мерах социальной поддержки очень важно, чтобы они реализовывались без дополнительной нагрузки по оформлению документов. В этом уверена ведущий специалист сектора по взаимодействию с НКО регионального центра "Семья" Наталья Безматерных.

"Это особенно важно для одиноких мам, так как ходить по кабинетам с ребенком или найти, с кем его оставить, очень затруднительно", - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России".

С 1 февраля 2022 года в Тюменской области размер пособия на ребенка, которое предоставляется один раз в квартал нуждающимся семьям, будет проиндексирован на 8,4%. В том числе индексация коснется доплаты к пособию для обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами. Размер пособия и доплаты к нему будут увеличиваться на коэффициент, определяемый правительством России.

Решение о ежегодной индексации регионального пособия принял губернатор Тюменской области Александр Моор. С просьбой об этом к главе региона обратились тюменцы во время прямой линии 21 декабря 2021 года.

Решение, по мнению эксперта, очень важно для региона. "Детское пособие – лишь одна из целого комплекса реализуемых в регионе мер поддержки семей с детьми", – подчеркнул Александр Моор.

В Тюменской области пособие предоставляется почти на 48 тыс. детей. В региональном бюджете на 2022 год на эти цели предусмотрено 310 млн рублей.