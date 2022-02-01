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Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил центр культуры "Максимум" в Тюмени

Губернатор, 17:56 28 февраля 2022

информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил новый некоммерческий центр культуры "Максимум" в Тюмени, который открылся после капитального ремонта, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Центр открылся в капитально отремонтированном помещении на ул. Шиллера в январе 2022 года. С инициативой о создании выступила одноименная некоммерческая организация культуры. Проект поддержали администрация города, которую в то время возглавлял Александр Моор, а также благотворители - компании "Сбербанк" и "Мостострой-11". Помощь оказал и областной комитет по делам национальностей", говорится в сообщении.

В центре занимаются около 300 талантливых юных тюменцев. Юные артисты исполнили для почетных гостей песню о любви. "Молодцы, ребята! Удачи!", - напутствовал воспитанников губернатор.

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