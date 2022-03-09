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Эксперт из Мордовии считает креативным решение Александра Моора о выплатах семейным парам-юбилярам

Общество, 13:52 09 марта 2022

admtyumen.ru

Для многих супружеских пар будут важны даже не деньги, а внимание, акцент на супружеское долголетие, на то, что прошли "бок о бок" всю жизнь. Это хороший пример молодым. Так председатель комиссии Общественной палаты Республики Мордовия по демографии, защите детей, семьи, традиционных семейных ценностей, благотворительности и социальной работе Сергей Маркиянов прокомментировал решение губернатора Тюменской области Александра Моора сделать единовременные выплаты к юбилеям супружеской жизни.

"Очень креативный подход, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России", - ведь мотивировать необходимо не только молодые семьи материнским капиталом, иными мерами социальной поддержки, но и супружеские пары, прожившие в браке не один десяток лет".

Тюменские супружеские пары, отмечающие юбилеи совместной жизни, будут получать единовременные выплаты. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Александр Моор.

Размеры выплат на семейную пару составят: в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни – 20 тыс. рублей, в с 55-летним юбилеем – 25 тыс. рублей, с 60-летним юбилеем – 30 тыс. рублей, с 65-летним юбилеем – 35 тыс. рублей, с 70-летним юбилеем супружеской жизни – 40 тыс. рублей, в связи с 75-летним юбилеем – 45 тыс. рублей.

Единовременная выплата предоставляется один раз к любую из юбилейных дат. Чтобы ее получить, супруги должны иметь российское гражданство и прожить в Тюменской области не менее пяти лет.

С предложением о введении таких выплат обратился к Александру Моору один из жителей региона во время прямой линии в декабре 2021 года. Губернатор пообещал, что так и будет, и сдержал слово.

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# Александр Моор , прямая линия , семья

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