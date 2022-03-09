Российская экономика, по мнению эксперта, не заметит ухода с рынка брендов класса люкс

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Менее всего российская экономика и народ пострадают от ухода брендов класса люкс, а также брендов, ориентированных на относительно немногочисленный средний класс. Такую точку зрения высказал кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий и государственной службы Белгородского государственного национального исследовательского университета Евгений Реутов.

"Последствия ухода с российского рынка западных компаний существенно различаются в зависимости от сферы их деятельности, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". - Эти товары не "делают погоды" в общем объеме российского потребления, не так уж много создают рабочих мест и не являются крупнейшими налогоплательщиками".

Серьезной угрозой российской экономике, по его словам, является уход компаний - производителей товаров широкого потребления, локализованных в России и работающих на основе собственных технологий и комплектующих.

"И здесь необходима разработка мер, как по импортозамещению, так и по переориентации на иные источники импорта технологий, комплектующих, начиная с мониторинга ситуации, и заканчивая предоставлением серьезных налоговых льгот местным производителям, работающим по импортозамещению технологий и комплектующих", - считает он.

Российский рынок из-за усиления санкционного давления покинуло около 230 западных компаний. В ответ на это правительство России готовит беспрецедентные мероприятия по стимулированию производства и гарантиям потребительской безопасности.

Ряд компаний из стран, не поддержавших санкции против РФ, готовы прийти в Россию и занять на нашем рынке места западного бизнеса.

Эксперты отмечают, что возврат на рынок РФ ушедших компаний будет сопряжен с дополнительными трудностями. Они не смогут рассчитывать на льготные условия и экономические преференции прежних лет.