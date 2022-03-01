Юрий Костев: указ Владимира Путина о мерах по защите населения России - оперативная реакция на санкции

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Указ президента России Владимира Путина о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России – это оперативная реакция на нелегитимные, нерыночные и антигуманные санкции коллективной Европы и США, направленные против жителей нашей страны. Такую точку зрения высказал член общественной палаты Тульской области Юрий Костев.

Это касается отмены поставок многих товаров, в первую очередь поставки медикаментов для больных. "По сути США и их сателлиты начали проводить курс на геноцид против жителей России, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". - Уверен, что президент, правительство России и региональные власти смогут противостоять этому беспределу и реализуют меры по обеспечению граждан страны всем необходимым для жизнеобеспечения".

Президент в своем указе постановил главам регионов принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности. В частности, поручил главам регионов оперативно мониторить розничные цены на товары первой необходимости, лекарства и их наличие.

Путин также поручил главам регионов принять меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе предусмотренные при защите от ЧС.