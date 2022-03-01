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Эксперт: в Тюменской области готовят своевременную поддержку для бизнеса

Общество, 12:45 22 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Хорошая своевременная поддержка для бизнеса. Так оценил новые меры поддержки социальной сферы и экономики, которые готовятся в Тюменской области, член общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе.

"Ставки, озвученные губернатором для промышленных предприятий, которые собираются только зайти в работу, и реализацию своих проектов считаю серьезной опорой от государства и властей региона в нынешнее время", - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России".

Законопроект о внесении изменений в бюджет региона внес в Тюменскую облдуму губернатор Александр Моор.

"Для поддержки региональной экономики мы дополнительно выделим 700 миллионов рублей на докапитализацию областного фонда поддержки промышленности, - сообщил губернатор в видеообращении к землякам. - Будем предоставлять кредиты на реализацию новых промышленных проектов по ставке 8,5% годовых".

Кроме того, системообразующие предприятия региона смогут получить кредиты для пополнения оборотных средств по ставке 11% годовых.

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# Александр Моор , бизнес , господдержка

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