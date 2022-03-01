Эксперт: в Тюменской области готовят своевременную поддержку для бизнеса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Хорошая своевременная поддержка для бизнеса. Так оценил новые меры поддержки социальной сферы и экономики, которые готовятся в Тюменской области, член общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе.

"Ставки, озвученные губернатором для промышленных предприятий, которые собираются только зайти в работу, и реализацию своих проектов считаю серьезной опорой от государства и властей региона в нынешнее время", - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России".

Законопроект о внесении изменений в бюджет региона внес в Тюменскую облдуму губернатор Александр Моор.

"Для поддержки региональной экономики мы дополнительно выделим 700 миллионов рублей на докапитализацию областного фонда поддержки промышленности, - сообщил губернатор в видеообращении к землякам. - Будем предоставлять кредиты на реализацию новых промышленных проектов по ставке 8,5% годовых".

Кроме того, системообразующие предприятия региона смогут получить кредиты для пополнения оборотных средств по ставке 11% годовых.