России необходимо укрепить позиции в мировом информпространстве, считает эксперт

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России сейчас важно укрепить свои позиции в мировом информационном пространстве. Мы должны отставать свою позицию, свою точку зрения. И не просто отстаивать, а реагировать на каждый фейк, разоблачая его. В этом уверена председатель общественной палаты Омской области Лидия Герасимова.

"Как показали последние события, наши противники не стесняются никакой грязи в своих методах работы, - пояснила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Поэтому перед нами стоит непростая задача: во-первых, стараться первыми преподносить правдивую информацию. Если бы мы, покидая известную теперь всем Бучу, хотя бы на следующий день, показали в каком виде остался город после нахождения там наших войск, то возможно бы удалось избежать той грязи, лжи и страшных кадров, которые расползлись по просторам интернета спустя несколько дней".

Другими словами, считает эксперт, необходимо научиться не только разоблачать лживую информацию, но и стараться предупреждать ее появление.

"Необходимо сосредоточиться на размещении правдивой видеопродукции не только на нашем телевидении, но и в различных социальных сетях, и вообще, где это только возможно на сегодняшний день, - пояснила она. - И еще, однозначно, приоритетом для нас должно быть отстаивание нашей позиции в мировом информационном пространстве. Необходимо не просто правдиво отвечать на выпады наших противников, а отвечать жестко и непреклонно. А для обеспечения информационной безопасности на территории нашей страны предпринять более жесткие меры к тем, кто распространяет недостоверную, непроверенную информацию".