Эксперт: опыт "Совинформбюро" и "Окон РОСТА" может быть полезен в новых информационных войнах

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Опыт "Совинформбюро" и "Окон РОСТА" может быть использован в новых информационных войнах, которые стали новым вызовом для России. За многие десятилетия, по мнению журналиста и аналитика из Новосибирска Владимира Кузменкина, накоплено немало интересного и полезного.

"Это нужно взять, изучить, сделать поправку на современность и смело использовать. Проверено временем: работает"! – заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России".

Новые технологии, по его мнению, безусловно, нужны, но не все нужно изобретать заново, ведь у нас есть колоссальный опыт противоборства с противником в информационной сфере. "Захар Прилепин уже поднял тему необходимости освещения подвигов российских солдат на общенациональном уровне, - отметил он. - Поскольку информационная война против нас в связи с проведением специальной военной операции на Украине идет по принципу "из каждого утюга", то и ответ России должен быть равнозначным".

"Советское информационное бюро" было образовано при Совете народных комиссаров СССР 24 июня 1941 года, в самом начале Великой Отечественной войны (1941—1945). В структуру "Совинформбюро" входили: военный отдел, отдел переводов, отдел пропаганды и контрпропаганды, отдел международной жизни, литературный и др. "Совинформбюро" осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением посольств и консульств СССР за рубежом, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.

В годы войны в составе "Совинформбюро" была образована литературная группа. В ее работе участвовали многие известные советские писатели и журналисты.

"Окна РОСТА" вели свою "войну" в 1919-1921 годы. "Окна РОСТА" представляли собой новый вид журналистской и пропагандистской деятельности. Они возникли и получили распространение в условиях гражданской войны, когда полиграфическая промышленность испытывала значительные сложности. Бюллетени большого формата выполнялись от руки сотрудниками Российского телеграфного агентства и выставлялись в пустующих витринах магазинов.