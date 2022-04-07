В Тюменской области, по оценке эксперта, стабильная ситуация на рынке труда, продовольствия и медикаментов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководству Тюменской области удается удерживать стабильность на рынке труда, основных продуктов питания и лекарственных препаратов. Об этом заявила член общественной палаты Тюменской области Ирина Ульянова, комментируя итоги заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций, которое провел губернатор Александр Моор.

"Действительно каждый из нас понимает, в какой сложной ситуации сейчас находится экономика России в связи с действующими и постоянно появляющимися новыми санкциями, - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". - Надеюсь, что наш бизнес, закаленный уже в пережитых мировых финансовых кризисах и пандемии в очередной раз мобилизуется и не только выстоит, но и сделает рывок вперед".

Выполнение Указа президента России Владимира Путина "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации", как отметил Александр Моор, важнейшая задача всех органов власти.

Ситуация на рынке основных продуктов питания и товаров первой необходимости, по словам заместителя губернатора Андрея Пантелеева в настоящее время стабильная. Мониторинг товарных запасов проводится каждый день, мониторинг цен – еженедельно. Ажиотажный спрос на сахар, соль, крупы и подсолнечное масло снижается. Товарные запасы по данной группе и в рознице, и в оптовом звене увеличиваются. Продолжается проведение ярмарок, на которых жители региона могут приобрести продукцию тюменских производителей.

В регионе имеются необходимые запасы лекарственных препаратов на четыре месяца. Спрос в аптеках заметно упал, соответственно, снизились и цены.

На региональном рынке труда сохраняется стабильная ситуация – на 4 тыс. 299 безработных приходится 24 тыс. 265 вакансий. Никаких масштабных увольнений тюменские предприятия не планируют.

В случае необходимости в Тюменской области могут быть временно трудоустроены более 2 тыс. 400 человек, а также создано свыше 1 тыс. 400 рабочих мест на общественных работах. Пройти бесплатное профессиональное обучение и приобрести новые специальности смогут 1 тыс. 220 тюменцев. Деньги на эти мероприятия уже заложены в региональном бюджете.

Принимаемые в регионе масштабные меры поддержки бизнеса в первую очередь направлены именно на сохранение рабочих мест. "Мы все понимаем, в какой сложной геополитической обстановке находится сейчас Россия. Необходимо оперативно реагировать на любое изменение социально-экономической ситуации, - подчеркнул Александр Моор. - Стабильность и поступательное развитие региона, благополучие наших земляков зависят, в первую очередь, от синхронной работы всех уровней власти".