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Водитель Toyota сбил школьницу на улице Пермякова в Тюмени

Происшествия, 11:43 05 апреля 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

10-летняя девочка получила ушибы, попав под колеса автомобиля Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Пермякова в Тюмени 4 апреля. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на дорогах региона произошло четыре ДТП, в них пострадали пять человек.

Сбивший школьницу водитель пояснил, что девочка бежала через дорогу и он не успел остановиться. По факту наезда на ребенка сотрудники ГИБДД проводят административную проверку и выясняют, почему 52-летний водитель с большим стажем за рулем не пропустил школьницу на "зебре".

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В 2022 году это уже восьмое ДТП на пешеходном переходе с участием детей. ГИБДД рекомендует автомобилистам тормозить заранее перед пешеходными переходами, чтобы успеть остановиться и пропустить пешехода, а пешеходам убедиться в безопасности.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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