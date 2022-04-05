Водитель Toyota сбил школьницу на улице Пермякова в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

10-летняя девочка получила ушибы, попав под колеса автомобиля Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Пермякова в Тюмени 4 апреля. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на дорогах региона произошло четыре ДТП, в них пострадали пять человек.

Сбивший школьницу водитель пояснил, что девочка бежала через дорогу и он не успел остановиться. По факту наезда на ребенка сотрудники ГИБДД проводят административную проверку и выясняют, почему 52-летний водитель с большим стажем за рулем не пропустил школьницу на "зебре".

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В 2022 году это уже восьмое ДТП на пешеходном переходе с участием детей. ГИБДД рекомендует автомобилистам тормозить заранее перед пешеходными переходами, чтобы успеть остановиться и пропустить пешехода, а пешеходам убедиться в безопасности.