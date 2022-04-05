Юниорское первенство России по дзюдо в Тюмени собрало около 600 спортсменов из 57 регионов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

561 спортсмен из 57 регионов примут участие в открытом первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23-х лет. В центре олимпийской подготовки "Тюмень–дзюдо" состоялась торжественная церемония открытия 5 апреля.

"Тюменская область в очередной раз принимает значимое соревнование. Дзюдо развивается в регионе на протяжении 45 лет", - сказал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин на открытии первенства России.

Он поприветствовал участников от имени губернатора Тюменской области Александра Моора и поблагодарил Федерацию дзюдо России за предоставленное право принять соревнования на тюменском татами. "На протяжении 45 лет дзюдо развивается в нашем регионе. Ровно столько существует тюменская областная федерация. В том числе этому способствуют успехи наших спортсменов, которых они добиваются на соревнованиях абсолютно разного уровня. Тот успех, который в 2021 году получила сборная команда региона в составе Мусы Могушкова, Натальи Кузютиной и Дарьи Давыдовой, – участие в летних Олимпийских играх в Токио – высочайшее достижение не только для самих спортсменов, но для всей Тюменской области", – сказал Евгений Хромин.

В регионе дзюдо занимаются более 6 тыс. человек. Правительство области старается создавать необходимые условия для развития материально-технической базы. Примером тому служит центр олимпийской подготовки "Тюмень–дзюдо". Огромное внимание уделяется работе по месту жительства, развитию детско-юношеского спорта, в том числе дзюдо. Евгений Хромин отметил, что ежегодно увеличивается количество спортсменов-разрядников, кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта и Заслуженных мастеров спорта.

"Сегодня на этих соревнованиях встречаются и будут соперничать сильнейшие спортсмены РФ из 57 субъектов. Абсолютно все дзюдоисты, участвующие в первенстве, уже победители", – заключил он.

Вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров зачитал приветственное слово президента Федерации дзюдо России Василия Анисимова. "Рад, что турнир такого уровня вновь принимает Тюмень. Этот город и область в целом много значат для нашего вида спорта. От всей души благодарю руководителей и коллектив департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, областную общественную организацию "Объединенная федерация дзюдо и самбо", центр олимпийской подготовки " Тюмень–дзюдо" за огромную работу по подготовке спортсменов и организацию соревнований такого высокого уровня", – сказал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соревновательная программа рассчитана на три дня. В утренней части прошли предварительные встречи в весовых категориях до 48 и 52 кг у девушек и у юниоров в весовых категориях до 60 и 66 кг.

6 апреля за награды поборются спортсмены в категориях до 73 и до 81 кг и спортсменки в категориях до 57, до 63 и до 70 кг. 7 апреля на татами выйдут дзюдоисты в категориях до 90, до 100 и свыше 100 кг, а также дзюдоистки в категориях до 78 и свыше 78 кг. Начало предварительного этапа ежедневно — в 10 часов.

Отметим, первенство России по дзюдо проходит в Тюмени уже в седьмой раз. В 2020 событие собрало рекордное количество участников — более 500 человек.

Инна Пахомова