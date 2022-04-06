Как цифровизация меняет здравоохранение, узнали тюменские депутаты

Цифровая трансформация меняет облик отрасли здравоохранения в Тюменской области, расширяет возможности работы медицинского врачебного сообщества и упрощает получение той или иной услуги населением.

Таким мнением поделилась депутат Тюменской областной думы Наталья Шевчик, подводя итоги выездного совместного заседания комитетов по социальной политике и по экономической политике и природопользованию, которое состоялось 6 апреля. На примере городской поликлиники №17 народные избранники посмотрели, как работают информационные системы в здравоохранении.

Наталья Шевчик подчеркнула, что сегодня цифровые сервисы приходят на службу всей системе здравоохранения и, главное, – людям. Эта большая управленческая система позволяет принимать оперативные решения, профилактировать острые состояния пациентов, отслеживать их состояние в режиме онлайн, чтобы не допускать катастрофических случаев в состоянии здоровья.

"Сегодня мы увидели, насколько хорошо эта система прорабатывается и насколько здравоохранение не может без нее существовать. Тюменская область результативно и системно проводит цифровизацию, которая приходит на службу всему региону и населению", - подчеркнула Шевчик.

Отметим, в тюменской поликлинике №17 организован центр по дистанционному сопровождению пациентов, находящихся на амбулаторном лечении на дому с признаками ОРВИ и COVID-19. По словам главного врача городской поликлиники №17 Татьяны Клещевниковой, эта функция позволяет существенно сэкономить ресурсы учреждения и обеспечить 100% охват населения медицинской помощью.

Успешно реализуется в поликлинике и проект по дистанционному мониторингу состояния пациентов с артериальной гипертонией. Он позволяет снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Система позволяет автоматически в режиме реального времени анализировать данные на наличие маркеров высокого риска. Оцениваются они по 14 показателям, включающим пол, вес, рост, артериальное давление, перенесенные заболевания и другие. Такая система помогает вести качественную работу с населением, наблюдать пациентов группы риска и предотвращать такие опасные состояния, как инсульт или инфаркт", - рассказал заместитель директора департамента здравоохранения региона Алексей Немков.

Повышает качество оказываемых услуг и приложение "Телемед72". Оно позволяет не только снизить нагрузку на медицинские организации, но и предоставляет ряд сервисов пациентам. Среди них такие, как ведение дневника здоровья, доступ к медицинской карте, онлайн-консультации врача, напоминание о предстоящем приеме и другие. Татьяна Клещевникова отметила, что благодаря работе приложения, а также функциям, доступным на сайте госуслуг, в регистратуре поликлиники не бывает очередей.

Депутаты также побывали в Тюменском технопарке, где познакомились с работой центра телефонного обслуживания и службы 122. Кроме того, они посетили центр робототехники и автоматизированных систем управления региона, классы "РобоЛаба" и "АйТиЛаба", образовательную лабораторию по 1С-программированию и системному администрированию для школьников, школу юных нейроинженеров и класс "GameDevстанция".

Народные избранники отметили, насколько важна подготовка будущих кадров для IT-отрасли. Затронули они и тему поддержки тех, кто уже работает в этой сфере. Депутат облдумы Галина Резяпова подчеркнула, что переход на цифровизацию всех отраслей, включая здравоохранение, неизбежен. Поэтому важно уже сейчас поддержать специалистов, которые работают в IT-сфере.

"Это такая разноплановая совокупность мер, о которой не раз говорил президент России Владимир Путин. Сюда входят предоставление грантов, улучшение жилищных условий работников IT-отрасли, увеличение их зарплаты, предоставление льготных кредитов и так далее. Организациям этой сферы также предоставляются беспрецедентные меры поддержки. И наша задача состоит в ускоренном принятии необходимых поправок в региональные законы, чтобы все эти процессы активизировать", - подытожила Галина Резяпова.

Любовь Голышева